"برلمانية" تتقدم ببيان عاجل حول خسائر مصنع الشركة المصرية لإنتاج الإستيرين بالإسكندرية

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تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير البترول، بشأن خسائر مصنع الشركة المصرية لإنتاج الإستيرين والبولي إستيرين "استيرنكس" بالإسكندرية، بعدما قررت الوزارة إغلاقه نهائيًا.



وقالت فهيم، إنه تقرر إغلاق المصنع نهائيًا واتخاذ قرار بتوزيع العاملين على عدة شركات بالقاهرة والإسكندرية منها أيكم وبتروجت والحمرا أويل وإيلاب وبترومنت وأموك وبترول أبو قير وكارجاس وأسيوط الجديدة وغاز مصر والسويس لمشتقات الميثانول وجنوب الوادي القابضة للبترول، مضيفة أن الخسائر الفادحة التي تكبدها المصنع والتي تقدر بملايين الجنيهات، سبب رئيسي وراء إغلاقه، بعد أن رفض الجهاز المركزى للمحاسبات استمرار نزيف الخسائر وعدم إيجاد حلول لمشكلات المصنع.



وأوضحت النائبة البرلمانية، أن مشكلة المصنع تكمن في أنه أنشأت طوابقه قبل أساسه، وفقًا لدراسة لم تراع تغيرات أسعار المنتج والخام المتقلبة عالميًا، وقدم الجهاز المركزى تقريرا طلب فيه وقف المصنع بعد تآكل رأس المال بنسبة 98 % حتى نهاية العام المالى الجاري.