تعليم الفيوم.. استقرار الحالة الصحية لطالبة ثانوي عام حاولت الانتحار من الدور الخامس (صور)

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قامت صباح اليوم السبت، الطالبة سارة فرج جمعة عبدالغني، الصف الثاني الثانوي العام، مدرسة الحجر الثانوية، إدارة إطسا التعليمية، بالصعود إلى الدور الخامس والقت بنفسها حتى سقطت على الأرض، وذلك قبل بداية الامتحان، في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة.



وتم نقل الطالبة إلى الوحدة الصحية بالحجر، وفور علم الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم توجة فورا إلى مستشفى إطسا المركزى وكان في إستقبال الحالة بالمستشفى وبحضور الأستاذ مراد احمد حسن مدير عام التعليم العام، وأمن المديرية والعلاقات العامة.



تم إجراء الإسعافات الأولية على الطالبة بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، وقرر الطبيب المعالج ضرورة نقلها إلى مستشفى التامين الصحى بالفيوم.



تواصل عبدالله مع الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور صلاح طلبة مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، وكان بمرافقة الحالة من مستشفى إطسا المركزي إلى مستشفى التامين الصحي بالفيوم، وكان في إستقبال الطالبة أمام مستشفى التأمين الصحي بالفيوم وكيل وزارة الصحة ومدير فرع التأمين الصحي.



تم نقل الطالبة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتم إجراء الأشعة المقطعية والأشعة التليفزيونية وبها كسور فى القدمين واليدين والفقرات وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم حجزها فى العناية المركزة.



وإطمأن وكيل تعليم الفيوم وقيادات الصحة والتأمين الصحي على الحالة الصحية للطالبة وأصبحت بحالة مستقرة.

