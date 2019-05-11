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أسعار الأسمنت اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية

السبت 11/مايو/2019 - 02:49 م
أسعار الأسمنت اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسواق مواد البناء، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، استقرارًا في أسعار الأسمنت، حيث سجل سعر أسمنت الشركة العربية المسلح 860 جنيها، وسجل طن أسمنت التعمير 830 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت العسكرى إلى 830 جنيها، وسجل سعر طن طرة وحلوان 855 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت السويس إلى 745 جنيها، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، ووصل طن جبس المعمار إلى 660 جنيها، بينما سجل سعر طن جبس السويس وصل إلى 540 جنيها، وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2150 جنيها للطن.

بينما سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2100 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2000 جنيه، وسعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 900 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة لـ890 جنيها، وسعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 910 جنيهات، وسعر طن أسمنت النخيل وصل إلى 770 جنيها والواحة المخلوط وصل إلى 780 جنيها.
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