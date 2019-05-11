ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إخلاء سبيل تجديد أم قتلت طفلها لرفضه "المذاكرة" في الشرقية

السبت 11/مايو/2019 - 02:48 م
إخلاء سبيل تجديد أم قتلت طفلها لرفضه المذاكرة في الشرقية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
Advertisements
قرر رئيس محكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل ربة منزل قتلت طفلها بعدما طعنته في صدره لرفضه استذكار دروسه بقرية "هرية رزنة"، وذلك بكفالة 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيدي بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله سعيد محمد عطية" 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي وصوله مباشرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "جميلة.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: مصر اخلاء سبيل اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
- أفضل برنامج ديني
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي