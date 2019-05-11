إخلاء سبيل تجديد أم قتلت طفلها لرفضه "المذاكرة" في الشرقية
السبت 11/مايو/2019 - 02:48 م
إسلام علي وسمر السيد
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قرر رئيس محكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل ربة منزل قتلت طفلها بعدما طعنته في صدره لرفضه استذكار دروسه بقرية "هرية رزنة"، وذلك بكفالة 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيدي بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله سعيد محمد عطية" 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي وصوله مباشرة.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "جميلة.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيدي بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله سعيد محمد عطية" 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي وصوله مباشرة.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "جميلة.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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