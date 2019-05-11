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أسعار الدواجن اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية

السبت 11/مايو/2019 - 02:46 م
أسعار الدواجن اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت 11ـ 5 ـ 2019، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 33 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 40 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 43 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 30 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 35 جنيهًا.
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