أسعار الدواجن اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية
السبت 11/مايو/2019 - 02:46 م
هشام إسماعيل
Advertisements
Advertisements
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت 11ـ 5 ـ 2019، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 33 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 40 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 43 جنيهًا.
ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 30 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 35 جنيهًا.
ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 30 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 35 جنيهًا.
Advertisements
- استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 18 ـ 8 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 25 ـ 8 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 1 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 8 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 13ـ 10 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 27 ـ 10 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 3-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 10ـ 11 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 17ـ 11 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
- أسعار الدواجن اليوم السبت 24-11-2018 في محافظة الإسماعيلية