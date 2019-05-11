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أسعار الفاكهة اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية

السبت 11/مايو/2019 - 02:44 م
أسعار الفاكهة اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، استقرار في الأسعار، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 3 إلي 4 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، واليوسفي بين 3 و5 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 38 إلى 40 جنيه، والليمون أضاليا بين 15 إلى 20 جنيهات، والرمان بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 3 إلى 6 كيلو من 10 إلى 15 جنيهًا للواحدة، والجوافة من 8 إلى 12 جنيه، والرمان من 4 إلى 8 جنيهات.
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