أسعار الفاكهة اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 38 إلى 40 جنيه، والليمون أضاليا بين 15 إلى 20 جنيهات، والرمان بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 3 إلى 6 كيلو من 10 إلى 15 جنيهًا للواحدة، والجوافة من 8 إلى 12 جنيه، والرمان من 4 إلى 8 جنيهات.



شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، استقرار في الأسعار، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 3 إلي 4 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، واليوسفي بين 3 و5 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.