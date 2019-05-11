المنسق العام للعاصمة الإدارية: تم الانتهاء من 80% من البنية الأساسية للحي الحكومي (فيديو)

Advertisements

قال عمرو عبد السميع، المنسق العام للعاصمة الإدارية، إنه تم تنظيم العمل بالعاصمة الإدارية على ورديات خلال شهر رمضان، لتتناسب مع العمال الصائمين، موضحًا أن هناك 3 ورديات على مدار الـ 24 ساعة للعمل بالعاصمة.



وأضاف "عبد السميع"، خلال حواره مع مراسل الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن الأعمال الإنشائية تشرف عليها الهيئة الهندسية، ومن المتوقع الانتهاء من الحي بالكامل وفقًا للوعود عام 2020.



ونوه، إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من 80% من البنية الأساسية متمثلة في المياه والصرف الصحي والري والكهرباء والاتصالات، وتم البدء في شبكة التبريد والغاز الخاص بالحي الحكومي، وسيتم الانتهاء منها بالكامل خلال شهرين فقط.

