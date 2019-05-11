ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الليمون يسجل 40 جنيها للكيلو اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية

السبت 11/مايو/2019 - 02:42 م
الليمون يسجل 40 جنيها للكيلو اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
هشام إسماعيل
 
Advertisements
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، انخفاض في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 4 الي 6 جنيهات، والبسلة الخضراء 10 جنيها للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء من 5 الي 7 جنيهات، والبامية 8 جنيهات، الليمون ما بين 38 إلى 40 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيارمن 5 الي 7 جنيهات، والثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
Advertisements
المزيد عن: مصر سعر الليمون اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي