الليمون يسجل 40 جنيها للكيلو اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية

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شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، انخفاض في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 4 الي 6 جنيهات، والبسلة الخضراء 10 جنيها للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء من 5 الي 7 جنيهات، والبامية 8 جنيهات، الليمون ما بين 38 إلى 40 جنيهات للكيلو.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيارمن 5 الي 7 جنيهات، والثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

