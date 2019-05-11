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ريال مدريد يُعلنها ويحدد سعر بيع نجمه

السبت 11/مايو/2019 - 02:40 م
ريال مدريد يُعلنها ويحدد سعر بيع نجمه
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علاء خليف
 
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حدد نادي ريال مدريد سعر ثيو هيرنانديز، لاعب الفريق المعار لصفوف ريال سوسيداد حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، إن ريال مدريد قرر بيع ثيو في الصيف بعد نهاية إعارته في صفوف سوسيداد والنادي الملكي يريد 30 مليون يورو لبيعه نهائيا مع عدم وجود خيار إعادة الشراء في العقد.

ويرغب نادي نابولي في التعاقد مع ثيو بناء على طلب كارلو أنشيلوتي الذي تحدث مع اللاعب بنفسه من أجل إقناعه بالانتقال لنابولي في الصيف المقبل.

ويريد نابولي التعاقد مع هيرنانديز لتعويض رحيل البرتغالي ماريو روي الذي سوف ييبعه النادي الإيطالي في الصيف.

 وينافس ثيو، الجزائري فوزي غلام على الظهير الأيسر الأساسي في نابولي بالموسم المقبل.

عرض نابولي ليس الوحيد للاعب الريال ولكنه يمتلك عدة عروض أوروبية.

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