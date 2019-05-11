محافظ القاهرة ومدير التعليم يتفقدان لجان امتحانات الشهادة الإعدادية‎

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومحمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم، لجنة مدرسة مجمع الملك فهد الرسمي لغات التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية.





واطمأن المحافظ ومدير المديرية على أداء الطلبة للامتحان وعن الأسئلة الامتحانية وكانت إجابة الطلبة مطمئنة.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوى.



