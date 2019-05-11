إصابة 19 شخصًا بحادث تصادم سيارتين في المنيا

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أصيب اليوم 19 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق متفرع من الطريق الزراعي "مصر أسوان" بزمام مركز المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام، وتقرر خروجهم جميعا عدا 4 تم وضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن واستقرار حالتهم الصحية.



تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا، ووجود مصابين.



وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين ربع نقل بسبب التخطي الخاطئ، وأفادت تحريات أوليه أنه أثناء سيرة سيارة أجرة قادمة من الطريق الصحراوي الغربي ومتجهة إلى مدينة المنيا اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف ونتج عن ذلك وقوع مصابين.



انتقل رجال المرور، وتم إزالة آثار الحادث، وتقرر التحفظ على السيارتين بأقرب نقطة شرطة، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.