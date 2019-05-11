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أهلي جدة يسعى لعبور الفيصلي من أجل أبطال آسيا

السبت 11/مايو/2019 - 01:27 م
أهلي جدة يسعى لعبور الفيصلي من أجل أبطال آسيا
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محمد عامر
 
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يستعد فريق أهلي جدة لخوض مباراة قوية في ضيافة الفيصلي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب الملك سلمان.

ويسعى الأهلي لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تعزيز حظوظه في حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل ومصالحة جمهوره بعد الخسارة الأخيرة أمام السد القطري بثنائية واقترابه من توديع دوري الأبطال.

وتطمح جماهير العنابي في تحقيق الفوز على الراقي ومواصلة الأداء المميز الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، حيث حقق الفيصلي الفوز في 1‪2‪ مباراة من أصل 28 وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات.

ويفقد نادي أهلي جدة خدمات مهاجمه السوري عمر السومة بسبب إصابته بتمدد في العضلة الخلفية والتي ستبعده عن الفريق لمدة تصل إلى عشرة أيام.

ويتفوق أهلي جدة على مضيفه الفيصلي في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا في 17 مناسبة سابقة، حقق الراقي الفوز في 13 مباراة وحسم التعادل 3 مواجهات، فيما انتصر العنابي بلقاء وحيد.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في مباراة الدور الأول من دوري المحترفين السعودي والتي انتهت لصالح أهلي جدة بثنائية نظيفة بأقدام السومة، مانويل خورادو.

ويقام لقاء أهلي جدة والفيصلي في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع عبر قنوات ksa sports.

ويحتل فريق أهلي جدة المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز السادس برصيد 43 نقطة.

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