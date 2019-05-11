4 عوامل ترجح كفة الأهلي قبل مواجهة سموحة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية مساء اليوم السبت عندما يواجه سموحة في العاشرة مساء على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويطمح المارد الأحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري، والاستمرار في صدارة الترتيب، للحافظ في رحلته للحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي.

ويعلم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، ولاعبيه أن مباراة اليوم ليست سهلة في ظل الموقف الحرج الذي يمر به الفريق السكندري، ووضعه في جدول ترتيب الدوري، ورغبته في الابتعاد عن مناطق الهبوط.





ويملك الأهلي الأفضلية لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب.





وفي هذا التقرير يستعرض "الفجر الرياضي" العوامل التي ترجح كفة الأهلي قبل مباراة اليوم :-





التفوق التاريخي للأهلي

يملك الأهلي الأفضلية طوال تاريخ مبارياته مع سموحة، حيث واجه المارد الأحمر الفريق السكندري قبل ذلك في 20 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء، وحسم التعادل في 6 مباريات، فيما فاز سموحة في 3 مباريات.





الابتعاد في صدارة الدوري

يطمح الجهاز الفني ولاعبو الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الابتعاد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، والذي يحتل قمته برصيد 67 نقطة.





الرغبة في تأكيد التفوق على التوأم

يسعى الفريق الأحمر لتأكيد التفوق على حسام حسن المدير الفني لسموحة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

و لعب حسام ضد الفريق الأحمر 22 مباراة نجح فى الفوز بخمسة لقاءات، وتعادل فى ستة، بينما خسر 11 مباراة.





الضغط على الزمالك

يأمل الأهلي في مواصلة تصدير الضغوط على الزمالك من خلال تحقيق الفوز في مباراة اليوم والابتعاد أكثر في قمة الترتيب.



