4 عوامل ترجح كفة الأهلي قبل مواجهة سموحة
السبت 11/مايو/2019 - 01:23 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية مساء اليوم السبت عندما يواجه سموحة في العاشرة مساء على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويطمح المارد الأحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري، والاستمرار في صدارة الترتيب، للحافظ في رحلته للحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي.
ويعلم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، ولاعبيه أن مباراة اليوم ليست سهلة في ظل الموقف الحرج الذي يمر به الفريق السكندري، ووضعه في جدول ترتيب الدوري، ورغبته في الابتعاد عن مناطق الهبوط.
ويملك الأهلي الأفضلية لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب.
وفي هذا التقرير يستعرض "الفجر الرياضي" العوامل التي ترجح كفة الأهلي قبل مباراة اليوم :-
التفوق التاريخي للأهلي
يملك الأهلي الأفضلية طوال تاريخ مبارياته مع سموحة، حيث واجه المارد الأحمر الفريق السكندري قبل ذلك في 20 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء، وحسم التعادل في 6 مباريات، فيما فاز سموحة في 3 مباريات.
الابتعاد في صدارة الدوري
يطمح الجهاز الفني ولاعبو الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الابتعاد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، والذي يحتل قمته برصيد 67 نقطة.
الرغبة في تأكيد التفوق على التوأم
يسعى الفريق الأحمر لتأكيد التفوق على حسام حسن المدير الفني لسموحة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.
و لعب حسام ضد الفريق الأحمر 22 مباراة نجح فى الفوز بخمسة لقاءات، وتعادل فى ستة، بينما خسر 11 مباراة.
الضغط على الزمالك
يأمل الأهلي في مواصلة تصدير الضغوط على الزمالك من خلال تحقيق الفوز في مباراة اليوم والابتعاد أكثر في قمة الترتيب.
ويتطلع الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأحمر لتصدير القلق للفريق الأبيض، قبل مباراته المقبلة أمام الداخلية.
Advertisements
المزيد عن: كورة سموحة رياضة الأهلي أخبار الرياضة
- الأهلي والوداد.. 5 عوامل تمنح المارد الأحمر فرصة التفوق على بطل المغرب
- 5 أرقام مثيرة من إنتصار الأهلي علي الإتحاد السكندري
- تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة.. تفوق "أحمر" كاسح وعقدة "اسكندرانية" عمرها 3 سنوات
- الأرقام لا تكذب.. مختار مختار "غير محظوظ" أمام الأهلي وباتريس كارتيرون
- الأهلي يخشى مفاجآت الحدود في الدوري
- موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم 11 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)
- الأهلي في اختبار صعب أمام سموحة لمواصلة التربع على قمة الدوري