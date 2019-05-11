إزالة أعمدة خرسانية تعد على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم (صور)

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قامت مديرية الزراعة بالفيوم بقيادة المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق والتعاون بالجهات التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم بإزالة مخالفة في المهد قبل ان تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها بنطاق مركز الفيوم زمام دار رماد بحضور المحاسب علاء رمضان نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم والمهندس خالد فتحي مدير الاداره الزراعة مركز الفيوم والأستاذ ياسر جمعه حي الجون والأستاذ ياسر حي شرق والمهندس عزت الجبلاوي مدير جمعية دار رماد.



ونفذت الحملة ازالة تعدي علي الأراضي الزراعية عبارة عن فك شدة خشبية وازالة قواعد واعمدة خرسانية.



وياتي ذلك تحت إشراف الرقابة الإدارية وبتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتصدي بكل قوة وحزم علي التعديات بالبناء اوالتشوين او التبوير علي الأراضي الزراعية واملاك الدوله والذي استوحش في السنوات الأخيرة الماضية مايهدد حجم الرقعه الزراعة بمحافظة الفيوم.







