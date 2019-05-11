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دبوماسي سابق: قوى الحرية والتغيير بالسودان بينها اختلاف وليس خلاف (فيديو)

السبت 11/مايو/2019 - 01:22 م
دبوماسي سابق: قوى الحرية والتغيير بالسودان بينها اختلاف وليس خلاف (فيديو)
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رقية جمال
 
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قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي لقوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع يدور حول الإعلان الدستوري الذي أعدته قوى الحرية والتغيير.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، قوى الحرية والتغيير بينها اختلاف وليس خلافا بين أعضاءها، مشيرًا إلى أن قوى الحرية والتغيير تتكون من أغلب القوى والأحزاب السياسية الفاعلة والمؤثرة والتي قادت عملية الاحتجاجات والتغيير، وتتضمن أيضًا الحركات المسلحة التي كانت في مواجهة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع..

وتابع، أن ما تقدمت به قوى الحرية والتغيير من وثيقة دستورية الملاحظات التي أبداها المجلس العسكري بشأنها يمكن التفاوض بشأنها وتعديلها بما يحقق نوع من التوافق بين الطرفين.
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