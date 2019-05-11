تحليل "فيروس سي" شرط استلام نتيجة الإعدادية بالبحر الأحمر

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عدم استلام الطالب لنتيجة المرحلة الإعدادية للصفوف الأولى والثانية والثالثة الإعدادي، إلا بعد حضور ما يثبت إجراء فحص "فيروس سي".



ومن جانبها قالت نورا كامل فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر؛ طبقا لتعليمات الواردة من الوزارة لابد من إحضار ما يثبت إجراء التحليل وليس النتيجة وذلك للحصول على النتيجة؛ وذلك على جميع الطلاب المصريين في المرحلة الإعدادية لجميع المدارس الحكومية والخاصة والمشار إليه بموافقة ولي الأمر كمسوغ لاستلام النتيجة.





وأوضحت فاضل في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يجروا المسح الطبي الشامل لفيروس سي فإنه جرى تحديد أماكن الكشف الطبي المجاني في عدد 7 عيادات للتأمين الصحي بواقع ثلاث عيادات في مدينة الغردقة وبواقع عيادة في كل من رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم.