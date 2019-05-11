أمل حجازي: لو أعطوني كنوز الدنيا مقابل خلعي الحجاب لن أوافق
السبت 11/مايو/2019 - 01:12 م
الفجر الفني
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نفت الفنانة أمل حجازي، في حوار صحفي لها لإحدى المجلات الخاصة، أنها لن تخلع الحجاب مثلما ردد البعض.
وقالت أمل، نصًا: "لكل من راهن على خلع حجابي فليراهنوا. سبق أن كتبت لو أنهم أعطوني كل كنوز الدنيا وطلبوا مني التخلي عن مبادئي ومن بينها الحجاب، فلن أرضى أبداً. أنا لا أردّ على كل ما يُقال".
وعن حذف أعمالها السابقة التي ظهرت فيها بدون حجاب، أكدت أمل أنها ملك الشركة ولن تخجل من صوتها.
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