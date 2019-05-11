ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمل حجازي: لو أعطوني كنوز الدنيا مقابل خلعي الحجاب لن أوافق

السبت 11/مايو/2019 - 01:12 م
أمل حجازي: لو أعطوني كنوز الدنيا مقابل خلعي الحجاب لن أوافق
أمل حجازي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
نفت الفنانة أمل حجازي، في حوار صحفي لها لإحدى المجلات الخاصة، أنها لن تخلع الحجاب مثلما ردد البعض.

وقالت أمل، نصًا: "لكل من راهن على خلع حجابي فليراهنوا. سبق أن كتبت لو أنهم أعطوني كل كنوز الدنيا وطلبوا مني التخلي عن مبادئي ومن بينها الحجاب، فلن أرضى أبداً. أنا لا أردّ على كل ما يُقال".

وعن حذف  أعمالها السابقة التي ظهرت فيها بدون حجاب، أكدت أمل أنها ملك الشركة ولن تخجل من صوتها.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي