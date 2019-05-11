وكيل الزراعة بالفيوم يحيل مدير جمعية ومشرف لتحقيق العاجل ونقلهم إلى يوسف الصديق

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أحال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم السبت، محمد ميزار جاب الله مدير جمعية بني عتمان مركز سنورس للتحقيق ونقله الي مركز اطسا، ومفتاح يونس شعيب المشرف الزراعي للتحقيق ونقله الي جمعية اباظة بمركز يوسف الصديق.



وذلك أثناء جوله ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة الزراعة لمركز سنورس لمتابعة التعديات علي الأراضي الزراعية بزمام جمعية بني عتمان لاحظ عدم قيام الجهاز الزراعي اتخاذ إجراءات للتعديات حيث قرر احالتهم للتحقيق العاجل نظرا للاهمال وتقاعصهم عن العمل وتعيين مديرا جديدا يعمل جاهدا للحفاظ علي الاقتصاد الزراعي.



وأكد "جودة" أنه سيواصل جولاته المستمرة علي مختلف الإدارات ومحاسبة المتقاعصين عن العمل والضرب بيد من حديد لكل متهاون عن العمل واحالته لتحقيق العاجل حفاظا على الرقعة الزراعة.

