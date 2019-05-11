السجن 7 سنوات لعامل بتهمة بهتك عرض طفلة 14 عاما بالإسكندرية
السبت 11/مايو/2019 - 01:17 م
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم والمستشار خالد الشباسي وأمانة سر عادل عزت ومصطفي البربري، بالسجن 7 سنوات للمدعو "أ.ع.م" عامل لاتهامهم بهتك عرض المجني عليها "أ.م.س" طفلة تحت تهديد السلاح.
تعود القضية رقم 8441 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة، اول عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول ببلاغ من المدعو "م.س.ب" موظف بقيام أحد الأشخاص بخطف وهتك عرض نجلته.
كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول، كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أ.ع.م" 27 سنة عامل ومقيم بمنطقة سيدي بشر انه حال مرور المجني عليها الطفلة "أ.م.س" 14 سنة قام المتهم بإشهار سلاح ابيض سكين في وجهها واستدرجها الي سطح أحد العقارات وحصر عنها ملابسها بالقوة وهتك عرضها وهددها بالتعدي عليها بالسلاح في استغاثتها وفر هاربا وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين للمتهم وضبطه وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
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