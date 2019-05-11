السجن 7 سنوات لعامل بتهمة بهتك عرض طفلة 14 عاما بالإسكندرية‎

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم والمستشار خالد الشباسي وأمانة سر عادل عزت ومصطفي البربري، بالسجن 7 سنوات للمدعو "أ.ع.م" عامل لاتهامهم بهتك عرض المجني عليها "أ.م.س" طفلة تحت تهديد السلاح.





تعود القضية رقم 8441 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة، اول عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول ببلاغ من المدعو "م.س.ب" موظف بقيام أحد الأشخاص بخطف وهتك عرض نجلته.



