ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك يرفض رحيل مدبولي

السبت 11/مايو/2019 - 01:16 م
الزمالك يرفض رحيل مدبولي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

رفض رئيس نادى الزمالك إعارة أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد رئيس القلعة البيضاء، للاعب خلال جلسته مع اللاعبين مؤخرا، على أنه مستمر مع الفريق ورحيله مرفوض تماما، وبالتالى عليه ضرورة التركيز الشديد داخل الملعب من أجل كسب ثقة السويسرى، جروس المدير الفنى للفريق والمشاركة فى المباريات.

 

وكان أحمد مدبولي، قد عقد جلسة مع مسئولي النادي من قبل للتعرف على مصيره مع الفريق وأسباب استبعاده عن المشاركة في الفترة الماضية ومعرفة مستقبله مع النادي.

 

ويذكر أن السويسرى جروس المدير الفنى للفريق قد إستبعد أحمد مدبولى من حساباته منذ بداية الموسم، وهو الأمر الذى أغضب اللاعب بشدة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي