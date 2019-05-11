الزمالك يرفض رحيل مدبولي

رفض رئيس نادى الزمالك إعارة أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد رئيس القلعة البيضاء، للاعب خلال جلسته مع اللاعبين مؤخرا، على أنه مستمر مع الفريق ورحيله مرفوض تماما، وبالتالى عليه ضرورة التركيز الشديد داخل الملعب من أجل كسب ثقة السويسرى، جروس المدير الفنى للفريق والمشاركة فى المباريات.

وكان أحمد مدبولي، قد عقد جلسة مع مسئولي النادي من قبل للتعرف على مصيره مع الفريق وأسباب استبعاده عن المشاركة في الفترة الماضية ومعرفة مستقبله مع النادي.

ويذكر أن السويسرى جروس المدير الفنى للفريق قد إستبعد أحمد مدبولى من حساباته منذ بداية الموسم، وهو الأمر الذى أغضب اللاعب بشدة.