وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة رايرسون الكندية لبحث إنشاء فرع بمصر

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت وفد من جامعة رايرسون الكندية؛ لبحث الإجراءات الخاصة بإنشاء فرع للجامعة فى مصر، بحضور د. مجدى القاضى رئيس مجلس أمناء جامعة كندا- مصر، والسيد/ جوزيف المستشار التعليمي للسفارة الكندية بالقاهرة، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر الوزارة.





وفى بداية اللقاء أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين مصر وكندا خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكداً حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر بمختلف دول العالم.





وأشار د. عبد الغفار إلى قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر، منوها إلى المزايا والتسهيلات التي يقدمها القانون للجامعات الأجنبية، مؤكداً على ضمان الحرية الأكاديمية لهذه الفروع.





وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات إنشاء الفرع، والتعاون فى البرامج التعليمية والتخصصات المختلفة خاصة التى يتطلبها سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمى أو العالمى، وكذلك ريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالصناعة، والمنح الدراسية.





ومن جانبه أكد د. تومسون ديوفير عميد كلية الهندسة وعلوم العمارة بجامعة رايرسون على أهمية البرامج التي تقدمها الكلية في المجالات الهندسية، مشيرا إلي أن ترتيبها العالمى يأتى ضمن أفضل ٢٥٠ برنامج هندسى على مستوى العالم.





كما أشار د.تشارلز فلزون عميد كلية الإعلام والتصميم بجامعة رايرسون إلى البرامج التي تقدمها الكلية، موضحاً حصول الكلية على المركز الأول على مستوى كندا، وتعد من العشرة الأوائل على مستوى العالم.





ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج تعليمي للتعرف على تجربتها في مصر.



