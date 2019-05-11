أنفاق تحيا مصر.. شرايين حياة جديدة فى سيناء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدداً من المشاريع القومية المهمة فى تاريخ مصر، والخاصة بتنمية سيناء، منها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2828 فداناً بإجمالى 52 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات، وتشمل 5 أحياء، وحياً متميزاً يناسب جميع فئات المجتمع، ومن المخطط أن تستوعب المدينة حوالى 250 ألف نسمة.





كما جرى افتتاح محطة ترشيح المياه بطاقة 70 ألف متر مكعب، وتشمل أحواضاً للتجفيف، ومبنى لضخ المياه، وخزان مياه سعة 10 آلاف متر مكعب، ومرشحات، ومبنى للمولدات والمحولات، وغرف توزيع، ومبنى إدارى، إضافه للمخازن والورش.





وبغرض تنمية السياحة الداخلية، وخلق متنفس حضارى جديد لأبناء المدينة، تم إنشاء كورنيش التمساح الجديد، ويشمل طريق الجيش، وهايبر ماركت، ومحلات تجارية، ويمتد طريق الجيش بطول 2.4 كم فى الجزء الغربى من بحيرة التمساح كمحور تبادلى لطريق البلاجات، ويعتبر ممشى سياحياً وترفيهياً، بالإضافة إلى طريق خدمة بواقع حارتين مروريتين، وجزيرة وسطى، وأرصفة مشاة، وممشى سياحى، يشمل أعمال هاندريل، ومسار درجات 6 حارات، ومسارات مشاة، وأكشاكاً خشبية، وأعمدة إنارة ديكورية، ومقاعد رخام.





كما تم إنشاء مول تجارى على مساحة 7000 متر مربع، بهدف إنشاء كيان استثمارى جديد بمدينة الإسماعيلية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بإنشاء 100 مول تجارى بمختلف محافظات الجمهورية.





وكان قد تم التخطيط لإنشاء 5 أنفاق بكل من شمال الإسماعيلية، وجنوب بورسعيد والسويس، لربط سيناء بباقى الجمهورية، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل زمن عبور قناة السويس، وتم اختيار موقع أنفاق «تحيا مصر» بمنطقة شمال الإسماعيلية، مع تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، إلى طريق الإسماعيلية العوجة شرقاً، وصولاً إلى منفذ العوجة البرى.





يبلغ طول النفق الواحد 5820 متراً، منها 4830 متراً تم حفرها باستخدام الماكينات، و990 متراً بالحفر المكشوف، وروعى تنفيذ جميع متطلبات الأمن والسلامة طبقا للمواصفات العالمية، وتشمل شبكات إنذار وحريق، ومخارج هروب وطوارئ ومراقبة بالكاميرات، وتليفونات طوارئ.





ولإحكام السيطرة الأمنية على مداخل ومخارج شرق وغرب الأنفاق، تم إنشاء منطقتين أمنيتين تشمل منشآت وبوابات «xray» لتفتيش عربات النقل والأتوبيس والملاكى، بالإضافة إلى الأسوار وأبراج الحراسة.





ولتيسير الحركة من وإلى الأنفاق، تم إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق والكبارى داخل سيناء ومدينة الإسماعيلية، منها المرحلة الأولى من طريق الإسماعيلية العوجة، حيث تم تطويره وتوسعته لخدمة حركة النقل والتجارة بوسط سيناء.





وتم إنشاء طريق تحيا مصر بطول 4.5 كيلو متر، لربط أنفاق شمال الإسماعيلية بطريق بورسعيد، لتفادى زيادة الكثافات المرورية المتوقعة بعد افتتاح الأنفاق، ولتيسير الحركة المرورية بمدينة الإسماعيلية، وخلق تقاطعات حرة للحد من الحوادث.



