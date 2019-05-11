دكرنس يحتفل بالتأهل للقسم الثاني بحضور ياسمين الخطيب

احتفل نادى دكرنس الرياضى بنهاية الموسم الرياضى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بحضور مجلس الإدارة و مسئولى مجلس ومدينة دكرنس والعديد من الشخصيات العامة والرياضية بمركز دكرنس .



