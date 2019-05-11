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دكرنس يحتفل بالتأهل للقسم الثاني بحضور ياسمين الخطيب

السبت 11/مايو/2019 - 01:12 م
دكرنس يحتفل بالتأهل للقسم الثاني بحضور ياسمين الخطيب
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هيثم حبيب
 
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احتفل نادى دكرنس الرياضى بنهاية الموسم الرياضى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بحضور مجلس الإدارة و مسئولى مجلس ومدينة دكرنس والعديد من الشخصيات العامة والرياضية بمركز دكرنس .


الحفل شهد حضور شرفى للإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب والتى تولت تقديم فقرات الحفل وسط حضور كبير من أهالى وأعضاء نادى دكرنس الرياضى .


الحفل شهد تكريم الفريق الأول بالنادى بمناسبة تأهله لدورى القسم الثانى ثم تكريم فريق مواليد ٩٩ و ٢٠٠١ بمناسبة حصولهم على المركز الأولى بدورى المناطق .


ثم شهد الحفل تكريم فرق الألعاب الفردية مثل الكاراتيه والجمباز والملاكمة و الكونغ فو .


وتم خلال الحفل تسليم كافة مستحقات ومكافأت اللاعبين والأجهزة الفنية فى أمسية رمضانية جميلة .

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