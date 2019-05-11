دكرنس يحتفل بالتأهل للقسم الثاني بحضور ياسمين الخطيب
السبت 11/مايو/2019 - 01:12 م
هيثم حبيب
Advertisements
Advertisements
احتفل نادى دكرنس الرياضى بنهاية الموسم الرياضى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بحضور مجلس الإدارة و مسئولى مجلس ومدينة دكرنس والعديد من الشخصيات العامة والرياضية بمركز دكرنس .
الحفل شهد حضور شرفى للإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب والتى تولت تقديم فقرات الحفل وسط حضور كبير من أهالى وأعضاء نادى دكرنس الرياضى .
الحفل شهد تكريم الفريق الأول بالنادى بمناسبة تأهله لدورى القسم الثانى ثم تكريم فريق مواليد ٩٩ و ٢٠٠١ بمناسبة حصولهم على المركز الأولى بدورى المناطق .
ثم شهد الحفل تكريم فرق الألعاب الفردية مثل الكاراتيه والجمباز والملاكمة و الكونغ فو .
وتم خلال الحفل تسليم كافة مستحقات ومكافأت اللاعبين والأجهزة الفنية فى أمسية رمضانية جميلة .
Advertisements