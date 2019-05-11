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تجديد الثقة فى المدير الفني لشبان بدواي

السبت 11/مايو/2019 - 01:10 م
تجديد الثقة فى المدير الفني لشبان بدواي
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هيثم حبيب
 
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قرر مجلس إدارة نادى شبان بدواى برئاسة رمضان التعلب تجديد الثقة فى محمد المحالى ليتولى قيادة الفريق الأول بالنادى بالموسم القادم من دوري القسم الثالث.


وكان المحالى قد نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان بدواى للتأهل إلى دورة الترقى وكان قريبا من الحصول على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى .


وأنهى شبان بدواى دورة الترقى بالمركز الثالث برصيد ١١ نقطة بعدما تعادل فى المباراة الختامية أمام دكرنس المتأهل برفقة بيلا لدورى القسم الثانى .

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