حصد 167 فدانا وتوريد 88 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 87 ألفا و852 طنا و238 كيلو من القمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم حصاد 167 ألفا و430 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ 355 ألفا و659 فدانا.



وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم الحصد علي النحو التالي: 6200 فدان بكوم حمادة، 11500 فدان بإيتاي البارود، 15200 فدان بشبراخيت، 6700 فدان بالرحمانية، 11000 فدان بدمنهور، 23000 فدان بالدلنجات، 8300 فدان بأبو المطامير، 4200 فدان بجناكليس، 8200 فدان بحوش عيسى، 11000 فدان بأبو حمص، 10000 فدان بكفر الدوار، 16000 فدان بالمحمودية، 400 فدان برشيد، 3617 فدان بإدكو، 1113 فدان بوادي النطرون، وذلك يصبح إجمالي حصاد الائتمان 136430 فدان وحصاد الإصلاح الزراعي 21000 فدان وحصاد الاستصلاح 10000 فدان.



مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436740 طن، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.



كما أكد محافظ البحيرة، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة "محلى، مستورد" عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع وذلك لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



وشدد محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، ويؤكد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.