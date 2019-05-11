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وكيل "تعليم" الشرقية ينعى شهيد الواجب بمدرسة كفر محمد حسين

السبت 11/مايو/2019 - 01:09 م
وكيل تعليم الشرقية ينعى شهيد الواجب بمدرسة كفر محمد حسين
رمضان عبد الحميد حسن
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ريم محمود
 
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نعى 'رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، شهيد الواجب والعلم الأستاذ أحمد حسن أحمد زهران، مشرف نشاط بمدرسة كفر محمد حسين بإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وتوفي "زهران" باللجنة في أثناء تأديته العمل كملاحظ بامتحان الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة الزنكلون الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وتم عمل محضر إثبات حالة واستدعاء سيارة إسعاف لنقل المرحوم للمستشفى لاستكمال الإجراءات واستخراج تصريح الدفن.
 
ودعا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد العزيز بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه.
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