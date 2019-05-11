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القبض على تاجر وبحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

السبت 11/مايو/2019 - 01:09 م
القبض على تاجر وبحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية
أرشيفية
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سليم الهوارى
 
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على تاجر وبحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الجمالية قيام تاجر ألعاب نارية بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية بداخل مخزن ملكه بدائرة القسم بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه، وعثر بداخله على21 كرتونه ألعاب نارية بإجمالى 840 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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المزيد عن: ضبط تاجر الجماليه اجهزة الامن بالقاهرة
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