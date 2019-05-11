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عاجل.. بيان رسمي من شيماء سيف حول أزمتها مع شعب السودان

السبت 11/مايو/2019 - 01:03 م
عاجل.. بيان رسمي من شيماء سيف حول أزمتها مع شعب السودان
شيماء سيف
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الفجر الفني
 
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أصدرت الفنانة الكوميدية شيماء سيف، بيانا رسميا، لتوضيح حقيقة سخريتها من الشعب السوداني، بعد ظهورها، بأحد البرامج الرمضانية، ببشرة سوداء، وهو ما أغضب الشعب السوداني، ووجهوا لها العديد من الانتقادات.

وقالت شيماء، في بيانها: "لم أكن اقصد مطلقا أى إهانة للشعب السودانى وهم اعتقدوا ذلك لرؤيتهم حلقة واحدة من البرنامج أقوم فيها بشخصية فتاة سودانية مع العلم أنى بجميع الحلقات أقوم بشخصية فتاة مصرية ولكن أيضا بنفس المكياج الأسمر والذى كان الهدف منه التنكر وليس السخرية.

وأضافت: "وما أثار غضبهم هو إنى تنكرت بمكياج لبشرة سمراء مع العلمإنى مجرد ممثلة أخضع لرغبة المخرج ولكن إذا كان حدث سوء تفاهم فأنا أيضا أطالب قناة mbc بحذف الحلقة ووقف البرنامج اذا كان هذا سيرضيهم وسنظل بالنهاية أخوة وسيظل اسمنا مصر والسودان وسيظل لهم منى كل الحب والتقدير والمحبة.


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