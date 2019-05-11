الأوقاف تُغير أسماء 46 مسجدًا لجماعات وجمعيات متطرفة ببني سويف

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كشف مصدر بمديرية الأوقاف ببني سويف، عن موافقة الإدارة النمركزية للمساجد بوزارة الأوقاف، على تغيير اسماء 46 مسجدًا بمراكز وقرى المحافظة، كانت تحمل اسماء جمعيات ورموز وقيادات جماعات متطرفة.



وأكد المصدر، أن قرار الوزارة يأتي بهدف التأكيد على أن المساجد لله وحده، ولا ينبغى أن تحمل أسماء أى جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي جماعة أو فصيل، ووألا يزج بها في الصراعات الحزبية أو السياسية.



وأكد المصدر، أن قائمة المساجد التي تم تغيير اسمائها بقرار الوزارة، بلغت 46 مسجدًا، هي:



1. ابن تيمية عزبة التحرير بندر بني سويف النور.

2. التقوى الجمعية الشرعية بني حيدر الواسطي بني سويف المصطفى.

3. حسن البنا والدعوة الإسلامية بندر ناصر ناصر بني سويف الهدى.

4. التوحيد الجمعية الشرعية معصرة أبو صير الواسطي بني سويف الرحمة.

5. جمعية الأعمال الخيرية الميمون الواسطي بني سويف الرحمن.

6. الجمعية الخيرية الميمون الواسطي بني سويف الصديق.

7. الجمعية الشرعية بجوار السكة الحديد الواسطي بني سويف الفتح.

8. الجمعية الشرعية أطواب الواسطي بني سويف الإخلاص.

9. الجمعية الشرعية أفوة الواسطي بني سويف التقوى.

10. الجمعية الشرعية ابشنا المركز بني سويف الرحمن.

11. الجمعية الشرعية بياض العرب بندر بني سويف التسامح.

12. الجمعية الشرعية الدوية المركز بني سويف الهداية.

13. الجمعية الشرعية بني هارون المركز بني سويف التوفيق.

14. الجمعية الشرعية بندر ناصر ناصر بني سويف الإيمان.

15. الجمعية الشرعية أشمنت ناصر بني سويف التقوى.

16. الجمعية الشرعية رياض باشا ناصر بني سويف السلام.

17. الجمعية الشرعية بني عفان المركز بني سويف الفاروق.

18. الجمعية الشرعية بلفيا المركز بني سويف الإخلاص.

19. الجمعية الشرعية بني حمد المركز بني سويف البر والتقوى.

20. الجمعية الشرعية باها المركز بني سويف التسامح.

21. الجمعية الشرعية بياض العرب البندر بني سويف الغفران.

22. الجمعية الشرعية الأزهري البندر بني سويف التوبة.

23. الجمعية الشرعية شارع المدارس البندر بني سويف الإيمان.

24. الجمعية الشرعية الكوم الأحمر بني سويف بني سويف التسامح.

25. الجهاد سعيد جعفر ببا بني سويف الإخلاص.

26. الدعوة علي جمعة ببا بني سويف عباد الرحمن.

27. الدعوة حسن سليم ببا بني سويف أبو بكر الصديق.

28. الدعوة كفر منصور ببا بني سويف الرحمة.

29. الدعوة بندر إهناسيا اهناسيا بني سويف التسامح.

30. الدعوة بني ماضي ببا بني سويف التيسير.

31. الدعوة البرانقة ببا بني سويف الرحمة.

32. الدعوة ام الجنازير ببا بني سويف المصطفى.

33. الدعوة صفط راشين ببا بني سويف الصديق.

34. الدعوة الضباعنة ببا بني سويف الفاروق.

35. الدعوة الإسلامية شارع 23 يوليو بندر بني سويف المغفرة.

36. الدعوة الإسلامية زاوية المصلوب الواسطي بني سويف الفاروق.

37. الدعوة الإسلامية الميمون الواسطي بني سويف التوبة.

38. الدعوة الإسلامية بندر ببا ببا بني سويف المغفرة.

39. زاوية الدعوة سدس ببا بني سويف الرضوان.

40. زاوية جمعية الحق الحاجر المركز بني سويف السلام.

41. السنة البحري ونا القس الواسطي بني سويف الغفران.

42. الشرعية قاي إهناسيا اهناسيا بني سويف الرضوان.

43. العتيق الجمعية الشرعية جزيرة النور الواسطي بني سويف الهداية.

44. الفتح ميدوم الواسطي بني سويف التيسير.

45. الفتح الجمعية الشرعية جزيرة المساعدة الواسطي بني سويف التوفيق.

46. النور سدمنت الجبل اهناسيا بني سويف المغفرة.