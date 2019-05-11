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أغرب فتاوى "داعش" الرمضانية

السبت 11/مايو/2019 - 01:04 م
أغرب فتاوى داعش الرمضانية
داعش
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وكالات
 
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أصدر تنظمي داعش الإرهاب مجموعة من أغرب 5 الفتاوى تتعلق بشهر رمضان المبارك، وفقاً لما نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم السبت.

 

وتقضي أولى هذه الفتاوى ببطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم، فكل مَن يثبت أنه صائم ولكنه ليس عضواً في التنظيم صيامه باطل، ويمكن أن يقام عليه الحد باعتباره من المنافقين.

 

وهناك فتوى ثانية بضرورة إفطار أعضاء التنظيم أثناء المعارك بزعم أن الصيام يرهق الجسد، وبالتالي يشجع الصائم على الخمول والاستسلام للتعب ما يترتّب عليه التقاعس عن مواصلة المعارك بحسب معتقداتهم.

 

وتضمنت فتوى ثالثة منع خروج النساء في نهار رمضان لئلا يؤدي خروجهن إلى فتنة المسلمين، ومَن ترغب في الخروج بعد صلاة المغرب ينبغي أن يكون معها أحد محارمها، فيما ذكرت الفتوى الثالثة بوجوب إغلاق المحال التجارية آخر 10 أيام قبل عيد الفطر، ليتفرغ المسلمون للعبادة فقط.

 

وفي فتوى خامسة، أفتى بعض الدواعش بأن من لا يحب التنظيم لا يُقبل صيامه، حيث قال مفتي التنظيم في مدينة حمص السورية إن "من لا يحب التنظيم لا يقبل صيامه، فمن لديه هذه الخصال فلا يكلّفَنَّ نفسه عناء الصوم، فليس له من الصيام إلَّا الجوع والعطش".

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