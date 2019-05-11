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دخول وخروج 30 سفينة لموانئ بورسعيد اليوم

السبت 11/مايو/2019 - 01:05 م
دخول وخروج 30 سفينة لموانئ بورسعيد اليوم
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محمد عزام
 
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت 30 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
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