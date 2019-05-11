دخول وخروج 30 سفينة لموانئ بورسعيد اليوم



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت 30 سفينة.واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.