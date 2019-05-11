"البحوث الزراعية": نستهدف زراعة 70 ألف فدان من الكتان

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قالت الدكتورة أماني الرفاعي، أستاذ بقسم بحوث الألياف بمركز البحوث الزراعية، إن محصول الزراعة محصول زراعي تصنيعي، ويعد محصول معروف منذ 5 آلاف سنة.



وأشار "الرفاعي"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أن الكتان يدخل في علاج أمراض السرطان، والضغط، بالإضافة إلى أنه يدخل في عدد من الصناعات، موضحا أن من أكثر المحافظات المعروفة بزراعة الكتان الدقهلية ثم الغربية.



وأضاف أنهم يعملون على استحداث أصناف جديدة من الكتان، موضحة أن وزارة الزراعة تستهدف أن يصل مساحة زراعة الكتان إلى 70 ألف فدان، حيث أنهم يعملون على التوسع أفقيا ورأسيا في زراعة الكتان.

