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اليوم .. الأهلي والزمالك يصطدمان في سوبر كرة اليد

السبت 11/مايو/2019 - 11:51 ص
اليوم .. الأهلي والزمالك يصطدمان في سوبر كرة اليد
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دينا نبيل
 
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يلتقي اليوم فريقا كرة اليد بالأهلي و الزمالك، في تمام الحادية عشر مساء، على صالة الشباب و الرياضية بـ 6 أكتوبر، في ختام منافسات سوبر كرة اليد.


فيما يلتقي طلائع الجيش مع سبورتنج في تمام التاسعة مساء على نفس الصالة.


وكان الأهلي قد خسر في أولى مبارياته أمام طلائع الجيش، فيما فاز في ثاني مبارياته أمام سبورتنج، بينما كان الزمالك قد خسر في مباراته الأولى أمام سبورتنج وخسر مجددًا أمام طلائع الجيش أمس.


ويقام نظام البطولة بدورى من دور واحد بين الـ 4 فرق المشاركة و الفائز بالسوبر سيكون عن طريق احتساب النقاط فى نهاية جميع المباريات، حيث أن الفرق المشاركة هي الأهلي والزمالك، وطلائع الجيش ، وسبورتنج.

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المزيد عن: يد كورة رياضة الأهلي والزمالك أخبار الرياضة
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