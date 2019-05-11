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"البرنسيسة بيسة" الحلقة 5.. "سكسكة" تفاجئ بيسة بزواجها السري وتطلب ميراث في الأرض

السبت 11/مايو/2019 - 11:49 ص
البرنسيسة بيسة الحلقة 5.. سكسكة تفاجئ بيسة بزواجها السري وتطلب ميراث في الأرض
البرنسيسة بيسة
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أحمد رمضان متولي
 
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شهدت الحلقة 5 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين والذى يتم عرضه على قناة الحياة، تواجد "بييسة" – مى عز الدين فى المدرسة ومتابعة ما يحدث فيها والأنشطة التى يقوم بها الطلبة وتدخل فى مشاحنات طوال الوقت مع "شويكار" – بوسى وابنها "كاظم" – أمير المصرى، وتقرر بيسة ادارة الطابور على الطريقة المصرية التى لا يعرفها الطلبة بالمدرسة.

 

تتفاجىء شويكار بعقاب بيسة لعدد من الأطفال بسبب حضورهم فى وقت متأخر وتجدها تجهز لنفسها مكتب داخل المدرسة لتصطدم بها وتفقد "شويكار" الوعى، ويخبرها كاظم أنها مصابة باشتباه فى جلطة وتطلب منه الذهاب يومياً الى المدرسة لادراتها والوقوف أمام بيسة وأهلها هناك خلال فترة تعبها وبقائها فى المنزل، فى حين أن بيسة تستغل جلوسها فى المنزل وتحسب مصروفات المدرسة والايرادات التى تحققها.

 

تدخل "سكسكة" عليهم وتخبرهم بأن هنا سب اخفته عليهم طوال السنوات الماضية، وهو أنها كانت متزوجة فى السر من جمال الذى توفى مؤخراً وورثت بيسه فى أرض المدرسة الذى يمتاكها، وتطلب ميراث مثل بيسة فى أرض المدرسة، وتهددهم بأنها ستكشف عن أوراق مزورة عن بيع جمال الأرض لها اذا لم يتعاونوا معها ويعطوا لها ورثها فى الأرض.

 

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

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