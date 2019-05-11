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الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يستعد للاحتفال بالفوز في الانتخابات

السبت 11/مايو/2019 - 11:30 ص
الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يستعد للاحتفال بالفوز في الانتخابات
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مـحــمد حســــــــــين
 
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يستعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا للاحتفال بفوزه في الانتخابات الوطنية، مع الإعلان الرسمي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم السبت.

وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، بعد فرز 99.9٪ من الأصوات، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 57٪ من الأصوات.

ووفق ماجاء بـ"فوكس نيوز"، فإنه أسوأ عرض على الإطلاق في استطلاعات الرأي لحزب الراحل نيلسون مانديلا، الذي حكم جنوب إفريقيا منذ نهاية الفصل العنصري قبل 25 عامًا.

ووصلت نسبة المشاركة في التصويت إلى مستوى منخفض آخر، حيث بلغت 65٪، الأمر الذي يعكس الإحباط الذي يشعر به العديد من مواطني جنوب إفريقيا بعد فضائح الفساد حول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق جاكوب زوما العام الماضي.

وتعهد الرئيس الحالي، سيريل رامافوسا، وهو أحد محامي مانديلا، بتنظيف العفن وقد الاعتذار لمواطني جنوب إفريقيا. لكن فترة رئاسته الخمسية الجديدة مهددة من قبل حلفاء زوما داخل قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
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