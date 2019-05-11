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ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش لترويجها ببولاق الدكرور

السبت 11/مايو/2019 - 11:45 ص
ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش لترويجها ببولاق الدكرور
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ايمان عبد العاطى
 
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، أثناء ترويجه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وكما أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن العاطل المقبوض عليه سبق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه فى بولاق الدكرور.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
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المزيد عن: مخدر الحشيش عاطل تحريات المباحث الاداره العامه بالجيزة
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