"مش نمبر وان".. محمد رمضان يُزيف نسب مشاهدة الإعلانات الرمضانية لصالحه

نشر الممثل محمد رمضان، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أرقاما غير صحيحة لنسب مشاهدة إعلاني الفنان تامر حسني، والفنان عمرو دياب، لصالح شركات إحدى شركات الإتصالات، وذلك ليثبت كذبا تفوقه عليهما وأنه "نمبر وان".





فقلل الممثل رمضان، من نسبة مشاهدة إعلان الفنان تامر حسني، حوالي 5 مليون ونصف، من النسبه الحقيقية، ومن نسبة مشاهدة إعلان الفنان عمرو دياب، حوالي 6 مليون أيضا، وهو ما لاحظه متابعيه.





ونذكر أن إعلان الفنان تامر حسني، يحمل عنوان "فرق كبير" وتشاركه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويدعو الإعلان إلى نشر البهجة والفرحة، لتميز حسني، بخفة دمه ونضجه التمثيلي، وقدرته علي التناغم مع نانسي عجرم، بوسامتها وصوتها المبهج ويحمل العنوان رسالة هامه للجمهو وهي أن "فعل الأشياء البسيطة لإسعاد الآخرين تعني الكثير".





وشهد الإعلان لافتة رائعة بتسليط الضوء علي الفنان الكوميدي مصطفي هريدي، حيث شارك في إحدى مشاهد الإعلان، بعد علم تامر، بأنه يعاني من "الاكتئاب" بسبب قلة فرص العمل، مما اضطره للسفر.









أما إعلان الفنان عمرو دياب، فهو بعنوان "جمع حبايبك" جاء بمشاركة عدد من نجوم الفن، هم دينا الشربيني، أشرف عبد الباقي، عزت أبو عوف،غاده عادل، سوسن بدر، حسن الشافعي، احمد فهمي، منه شلبي، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك، ويتلخص الإعلان في كلمة "نوستالجيا" أي الحنين إلي الماضي واسترجاع الذكريات.





فجاءت فكرة الإعلان من خلال كليب غنائي يستعيد من خلاله ذكرياته مع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، وفرحته باجتماعه بهم.





وشهد إعلان الممثل محمد رمضان، ظهور الفنان العالمي فاندام، الذي جعله يرتدي جلباب صعيدي مثلما فعل الفنان تامر حسني، منذ 7 سنين، مع النجم العالمي سنوب دوج في أغنية"سي السيد".