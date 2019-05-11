حريق في سجن إندنويسي وهروب عشرات المعتقلين
السبت 11/مايو/2019 - 11:54 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
بدأت السلطات الأندونيسية عملية بحث عن
عشرات السجناء الذين استغلوا حريقاً اندلع الليلة الماضية في سجن بجزيرة سومطرة الغربية،
ليلوذوا بالفرار، حسبما أفادت السلطات المحلية.
وأوضح المفتش العام بالشرطة، ويدودو إيكو
بريهاستوبو أن 110 سجناء حاولوا الفرار في لحظة ارتباك نشأت أثناء نقل نزلاء سجن سياك
بسبب حريق اندلع في أحد منشآت المركز العقابي.
وتعتقد الشرطة أن هناك ما يقرب من 34 سجيناً
ما زالوا هاربين، وفقاً لما نقلته قناة (ديتيك) الإخبارية.
وما زالت فرق الطوارئ تعمل من أجل إخماد
النيران، في حين أكدت قوات الأمن عدم سقوط أي جرحى بسبب الحريق الذي اندلع الليلة الماضية
عقب مواجهات بين السجناء والحراس.
وتشيع حوادث الهروب من السجن في أندونيسيا، حيث يعد الاكتظاظ مشكلة رئيسية في السجون، التي تعاني من نقص أفراد الأمن.
Advertisements
المزيد عن: هروب عشرات المعتقلين سجن إندنويسي حريق اندونيسيا
- عاجل.. مصرع 12 شخصًا إثر مواجهات بسجن فى فنزويلا
- أندونيسيا.. القبض على 195 محكوماً فرّوا من سجنهم بسومطرة أمس
- الشرطة الإندونيسية تواصل البحث عن سجناء فروا من سجن منذ يومين
- الشرطة الاندونيسية تبحث عن 4 سجناء أجانب هاربين
- 11 قتيلا بعصيان داخل سجن في فنزويلا
- مقتل وإصابة العشرات إثر اشتباكات بين نزلاء سجن دهوك في العراق
- الشرطة البرازيلية تقتل 10 سجناء استطاعوا الفرار شمال شرقي البلاد
- هروب أكثر من 100 سجين في إندونيسيا