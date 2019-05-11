الهلال الأحمر التونسي فرع مدنين يتسلّم 16 ناجيا من حادث المركب

شرع الهلال الأحمر التونسي فرع مدنين مساء أمس الجمعة 10 ماي 2019، في تسلّم الناجين الـ16 على إثر حادث مركب مهاجرين في سواحل صفاقس، وذلك بعد وصولهم على متن خافرة عسكرية إلى ميناء جرجيس.





وأشار رئيس الفرع الدكتور المنجي سليم في تصريحات صحفية، إلى أنه تم نقل أربعة منهم إلى مستشفى جرجيس، واصفا حالتهم الصحية والنفسية بالمتدهورة، في انتظار نقل بقية الناجين إلى مبيت تمّ إعداده لإيوائهم في جرجيس.



