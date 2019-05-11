الهلال الأحمر التونسي فرع مدنين يتسلّم 16 ناجيا من حادث المركب
السبت 11/مايو/2019 - 11:28 ص
مروى الجلاصي
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شرع الهلال الأحمر التونسي فرع مدنين مساء أمس الجمعة 10 ماي 2019، في تسلّم الناجين الـ16 على إثر حادث مركب مهاجرين في سواحل صفاقس، وذلك بعد وصولهم على متن خافرة عسكرية إلى ميناء جرجيس.
وأشار رئيس الفرع الدكتور المنجي سليم في تصريحات صحفية، إلى أنه تم نقل أربعة منهم إلى مستشفى جرجيس، واصفا حالتهم الصحية والنفسية بالمتدهورة، في انتظار نقل بقية الناجين إلى مبيت تمّ إعداده لإيوائهم في جرجيس.
ويجدر التذكير، بأنّه كان قد وصل 16 ناجيا إلى ميناء جرجيس التجاري على متن خافرة عسكرية، إثر حادث غرق مركب يقل قرابة 90 مهاجرا غير شرعي في سواحل صفاقس، وأفادت مصادر بأنّ 14 من الناجين صرّحوا بأنّهم من بنغلاديش، فيما صرّح إثنان آخران بأنّهما من المغرب ومصر.
ويذكر أنّ مركبا كان يقلّ مهاجرين من جنسيات إفريقية غرق شرق سواحل صفاقس، بعد مغادرته ميناء مدينة زوارة الليبية، أوّل أمس الخميس 09 ماي الجاري في اتجاه إيطاليا.
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