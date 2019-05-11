ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قبل الامتحانات.. رئيس "أزهرية" الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)‎

السبت 11/مايو/2019 - 11:36 ص
قبل الامتحانات.. رئيس أزهرية الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)‎
Advertisements
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
Advertisements
اجتمع الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم السبت، بالمكتبة المركزية بسموحة؛ لبحث آخر الاستعدادات والتأكيد على بعض التعليمات، بحضور الشيخ محمد عبدالقادر مدير التعليم الإعدادي.

وأكد الصاوي على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد على متابعة الحراسة داخل اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، كما شدد على عدم تواجد التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتسليمها للأمن قبل الدخول إلى مقر اللجان.

كما طالب رئيس منطقة الإسكندرية، الجميع ببذل قصارى جهدهم حتى تتم الامتحانات على أكمل وجه، وضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالمنطقة في حالة حدوث أية مشكلة لسرعة حلها.
قبل الامتحانات.. رئيس "أزهرية" الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)‎
قبل الامتحانات.. رئيس "أزهرية" الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)‎
قبل الامتحانات.. رئيس "أزهرية" الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)‎
قبل الامتحانات.. رئيس "أزهرية" الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)‎
Advertisements
المزيد عن: مصر امتحانات امتحان الشهادة الاعدادية اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي