قبل الامتحانات.. رئيس "أزهرية" الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)‎

اجتمع الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم السبت، بالمكتبة المركزية بسموحة؛ لبحث آخر الاستعدادات والتأكيد على بعض التعليمات، بحضور الشيخ محمد عبدالقادر مدير التعليم الإعدادي.





وأكد الصاوي على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد على متابعة الحراسة داخل اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، كما شدد على عدم تواجد التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتسليمها للأمن قبل الدخول إلى مقر اللجان.



