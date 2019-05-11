الصين: افتتاح معرض طريق الحرير الدولي بمشاركة 25 دولة
السبت 11/مايو/2019 - 11:33 ص
وكالات
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افتتحت الصين اليوم السبت معرض طريق الحرير
الدولي في مدينة "شيآن" عاصمة مقاطعة "شنشي" شمال غربي الصين،
وذلك تحت عنوان "عصر جديد ونمط جديد وتطور جديد".
ويشارك في المعرض الدولي –وفقا للجنة المنظمة-
أكثر من 200 شركة من 25 دولة ومنطقة، بما فيها روسيا والولايات المتحدة وكمبوديا.
وأضافت اللجنة أنه سيتم تنظيم أكثر من
30 نشاطا ومعرضا خلال الحدث الذي يستمر خمسة أيام، تشمل المنتديات والمؤتمرات والأنشطة
الاستثمارية والتجارية، فيما سيكون موضوع تخفيف الفقر أحد النقاط البارزة في المعرض.
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