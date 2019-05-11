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أستاذ اقتصاد: سوق الصادرات المصرية في الدول العربية يشهد رواجا كبيرا

السبت 11/مايو/2019 - 11:32 ص
أستاذ اقتصاد: سوق الصادرات المصرية في الدول العربية يشهد رواجا كبيرا
الدكتور كريم العمدة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن اتفاق وزراء تجارة مصر والأردن والعراق على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي، يأتي في إطار التوجه إلى وجود تكامل اقتصادي عربي عربي.

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا القاهرة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أن سوق الصادرات المصرية في الدول العربية يشهد رواجا كبيرا، موضحا أن اجتماع وزراء الدول الثلاث كانت تستهدف تيسير التجارة بينهم، وإزالة العوائق.

ولفت إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر والأرن وصل في 2018 إلى نحو 700 مليون دولار، وحجم التجارة بين مصر والعراق نحو 500 مليون دولار.
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