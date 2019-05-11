نجم الأهلي يقترب من قيادة الفراعنة في أمم إفريقيا 2019
السبت 11/مايو/2019 - 11:22 ص
الفجر الرياضي
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يقترب وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي،
من العودة لحسابات المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر وذلك في بطولة كأس أمم أفريقيا
ولكن بشرط أن يحافظ اللاعب على مستواه.
وتراجع وليد سليمان عن قرار اعتزاله بعدما
وعده الجهاز الفني بالعودة مجدداً بعد اعتراض اللاعب على تجاهل جهاز المنتخب له في
الفترة الماضية.
وأكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن جهاز
الفراعنة يريد ضم وليد سليمان لقائمة منتخب مصر خلال البطولة الأفريقية خصوصاً أنه
يمتلك خبرة كبيرة سواء مع المنتخب أو الأهلي.
وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية في مصر خلال
الفترة من 21 يونيو، إلى 19 يوليو المقبل، وتضم البطولة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بالبطولة
الأفريقية رفقة منتخبات جمهورية الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.
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