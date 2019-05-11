طلاب جامعة حلوان يتألقون في مسابقة "إبداع 7"

شارك طلاب جامعة حلوان في مسابقة (إبداع 7) بالمجالات الأدبية والعلمية والفنية، للجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الخاصة، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلي أن دعم الجامعة لمشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تأتي بهدف إكتشاف الشباب وتنمية مواهبهم المختلفة من أجل الإرتقاء بهم وخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تساهم في تطوير الشباب لتحقيق التقدم لوطننا العزيز في ظل مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة تهدف الى إكتشاف الموهوبين والعمل على تشجيعهم في شتى المجالات والإرتقاء بهم.



