طلاب جامعة حلوان يتألقون في مسابقة "إبداع 7"
السبت 11/مايو/2019 - 11:27 ص
آية حمروشي
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شارك طلاب جامعة حلوان في مسابقة (إبداع 7) بالمجالات الأدبية والعلمية والفنية، للجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الخاصة، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلي أن دعم الجامعة لمشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تأتي بهدف إكتشاف الشباب وتنمية مواهبهم المختلفة من أجل الإرتقاء بهم وخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تساهم في تطوير الشباب لتحقيق التقدم لوطننا العزيز في ظل مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة تهدف الى إكتشاف الموهوبين والعمل على تشجيعهم في شتى المجالات والإرتقاء بهم.
وقد إستطاع طلاب جامعة حلوان تمثيل الجامعة بصورة مشرفة والحصول علي نتائج متقدمة في المسابقة حيث حصل الطالب مصطفي عبد الناصر مصطفي علي المركز الأول في مجال شعر العامية، وحصلت الطالبة امنية أبو بكر عبد العزيز علي المركز الأول في مجال الغناء الفردي، وفازت تقي عماد الدين السيد بالمركز الأول في مجال الفنون التشكيلية ( التصوير الضوئي ) غير متخصص، وحصلت الطالبة اسراء جمال عبده الديب علي المركز الاول في مجال الفنون التشكيلية ( الاشغال الفنية) متخصص، كما حصل الطالب سيف الله هاني فرماوي علي المركز الثاني في مجال الافلام القصيرة- متخصص، وحصلت الطالبة هايدي محمد حسن علي المركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية ( التصوير الضوئي ) متخصص، وحصل الطالب مازن معتز محمد علي المركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية ( الجرافيك ) غير متخصص، كما حصلت الطالبة نورهان نشأت فكري علي المركز الثالث في مجال القصة القصيرة، وحصلت الطالبة سارة جمال عبد المحسن علي المركز الثالث في مجال الفنون التشكيلية ( التصوير ) متخصص، وحصل على ممثل ثالث الطالب احمد بهاء الدين عبد الغفار في مجال العروض المسرحية غير متخصص.
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