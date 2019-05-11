اليوم.. البابا تواضروس يترأس الصلاة بكنيسة العذراء بدوسلدروف بألمانيا

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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، صلاة عشية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بدوسلدورف، بالمانيا.



ويبدأ البابا في استقبال المصليين من السادسة من مساء السبت وحتى التاسعة مساءً، على أن يلقى عظة روحية على الشعب القبطي بألمانيا، عقب إتمام صلوات العشية.



وأشار مصدر كنسي، بانه سيتم إغلاق البوابات الخاصة بالكنيسة بعد دخول البابا، كما من المقرر أن تغلق الكافيتريا الخاصة بها، وكذلك الجراج الملحق بها للسيارات لدواعي الأمن والنظافة.



وكان قد بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت زيارته الرعوية إلى ألمانيا وسويسرا، في إطار زيارته الرعوية إلى بلاد المهجر وأوروبا على أن يختتمها في 20 من الشهر ذاته.