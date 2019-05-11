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أمن القيروان يلقي القبض على إرهابي في بوحجلة

السبت 11/مايو/2019 - 11:21 ص
أمن القيروان يلقي القبض على إرهابي في بوحجلة
صورة أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
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تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببوحجلة فجر اليوم السبت 11 ماي 2019، من إلقاء القبض على إرهابي (27 سنة) محكوم بـ30 سنة.

ويحمل الإرهابي حكما ضدّه بـ30 عاما، من أجل إنضمامه إلى تنظيم إرهابي، وقد ألقي القبض عليه بعد نصب كمين له على مستوى مدخل بوحجلة.

وحسب المعطيات الأولية، فإنّ المعنيّ بالأمر كان متخفيا في مدينة بن عروس وحاول التسلّل إلى مسقط رأسه في ولاية سيدي بوزيد، بواسطة شاحنة بمساعدة أحد أقاربه ومتنكّرا بهوية مزيفة، حسب ما نقلته موزاييك.
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