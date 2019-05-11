على غرار فاشينيستات الخليج.. عبايات بدرجة الأرزق السماوي "البيبي بلو"

يعتبر الأزرق السماوي "البيبي بلو"، من أكثر الدرجات الرائجة والعصرية في هذا الموسم، واعتمدته الكثير من بيوت الأزياء العالمية بأسابيع الموضة.





الفاشينيستا نوف التميمي اعتمدت على درجة الأزرق السماوي الثلجية، بعباية من الستان الحريرية لإطلالتك النهارية، نسقت معها حذاء بكعب عال قصير، وشنطة سوداء، ودرجة الحجاب كانت من الشيفون الناعم لم يختلف كثيرا عن درجة العباية، وعادة عند اختيار العبايهة البيبي بلو تعتمد معها البلوجرز ألوان لفات حجاب من نفس اللون.





كذلك اعتمدت المدونة وخبيرة المكياج يارا النملة على العبايه بدرجة الأزرق السماوي، لكنها اختارت ستايل أكثر هدؤا وبساطة من خامة الستان المنسدلة، مناسبة وعملية لكل مشاويرك بالنهار، كما أن هذه الدرجة من اللون ستبدو ناعمة لبشرتنا الخمرية بعالمنا العربي.





إذا كنت تميلين إلى تصاميم الفستان العباية، اخترنا لك العباية المزركشة بالورود من مريم الجمعة مع حزام الخصر، والأكمام المنفوشة باللون الأبيض، نسقت معها حجابا مخمليا باللون الأبيض ليكتمل التنسيق.





أما فاطمة حسام، فقد اختارت العبايهة البيبي بلو المفتوحة، مع حزام الخصر بلون الجملي، لإطلالة جريئة وملفتة، لكننا لم نشعر أن هناك مشكلة بالتنسيق، لإطلالة آخر موضة، خاصة أنها لم تضف الكثير من الألوان باعتماد شوز وشنطة باللون الأسود.





الفاشينيستا فاطيمة اختارت درجة الأزرق السماوي الفاتحة بأجدد إطلالتها، للعباية الفراشة مع الكشكش المنسدل، مع الكعب الأزرق وطرحة بيضاء، لتبدو أكثر كلاسيكية وتتماشى مع ستايل العباية، مع اللمسة المخملية.