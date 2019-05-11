رئيس سموحة يتحدث عن اكتشاف العميد

تحدث محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، عن اكتشاف حسام حسن المدير الفني للفريق، مشيرا إلى أنه سيعول على لاعب شاب في المباريات المقبلة.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "فارس مجاهد لاعب المنتخب القومي مواليد 2001، ولاعب نادي سموحة، أصغر لاعب في الدوري المصري، دخل دائرة اهتمام حسام حسن مكتشف النجوم".

وتابع: "قد يدفع به قريبا في إحدى مباريات الدوري الممتاز، نتمنى له النجاح ونشكر حسام حسن ونتمنى منه اكتشاف وتشجيع المزيد من الناشئين في سموحة".

ويحل سموحة ضيفاً على الأهلي مساء اليوم السبت، بملعب بتروسبورت بالقاهرة، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.