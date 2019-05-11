إنقاذ 10 مدنيين من سجن تابع لطالبان شمالى أفغانستان
السبت 11/مايو/2019 - 10:22 ص
وكالات
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أعلن الجيش الأفغاني انقاذ 10 مدنيين على
الأقل من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم قندوز شمالي البلاد خلال عملية قامت بها القوات
الأفغانية.
ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن بيان
أصدره فيلق بامير التابع للجيش الأفغاني اليوم /السبت/ أنه كان يتم احتجاز المدنيين
في سجن لطالبان يقع بمنطقة "شاهار دارا"، وأن 10 من مقاتلي طالبان قد لقوا
مصرعهم خلال العملية، فضلا عن إصابة 15 أخرين.
ولم يتطرق البيان إلى المزيد من التفاصيل
حول العملية أو عن وقوع خسائر محتملة في صفوف قوات الأمن الأفغانية.
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