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تعليم البحر الأحمر: لـ "لفجر" 5670 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

السبت 11/مايو/2019 - 10:18 ص
تعليم البحر الأحمر: لـ لفجر 5670 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية
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محمد طه
 
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قالت نورا كامل فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر يؤدى 5670 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019 اليوم السبت، على مستوى الإدارات التعليمية السبع بمحافظة البحر الأحمر.

وأضافت "فاضل" فى تصريح خاص لـ"لفجر" تم التنبيه علي كافة الملاحظين ومديري المدارس بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وحل جميع مشاكلهم فور حدوثها وبإذن الله الامتحانات تكون ناجحة.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر؛ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا، بالإضافة إلي تكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات المنظمة لها وحل المشاكل؛ وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم؛ وتوجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.
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